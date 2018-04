Nyt studie: Drengekulturen i klasseværelset går ud over karaktererne

Piger får i gennemsnit bedre karakterer i skolen end drengene. Hvad skyldes det? Er skolen indrettet på pigernes præmisser, eller skal drenge bare se at stramme sig an?



Både et klart 'ja' eller 'nej' er selvsagt ikke det rette svar på dette spørgsmål.



Nu har en svensk forsker gransket, om der er ét eller andet i drengekulturen, som gør det vanskeligt for dem at vise, at de gerne vil være flittige i skolen. Det skriver Forskning.no, ifølge Videnskab.dk.

En del skyldes tidligt indarbejdede forventninger til henholdvis piger og drenge, men der findes tiltag, som læreren kan gøre, der kan hjælpe drengene til at præstere bedre, mener Fredrik Zimmermann ved Göteborgs Universitet, som står bag den nye forskning.



Han har gransket, hvad det er i skolekulturen, der gør det muligt for drengene at arbejde ihærdigt med fag, og hvad det er, der forhindrer dem i at gøre det.



»Resultaterne viser, at det er enormt vigtigt for drenge og piger i skolen at udfordre en 'anti-skole-kultur' eller en 'ikke-anstenge-sig-kultur' i skolen,« skriver Fredrik Zimmermann i en sammenfatning af sin forskning.

Overbevist om, at det er vigtigt

Lige dét, er et spørgsmål, som Thomas Nordahl, professor i pædagogik ved Høgskolen Innlandet, er optaget af. Han leder Centeret for praktiskrettet uddannelsesforskning.



Thomas Nordahl er overbevist om, at drengefællesskabet og en maskulin kultur, der har en negativ effekt på at klare sig godt i skolen, kan spille en rolle, når drengene præsterer fagligt dårligere end pigerne,



»I betragtning af, hvor meget drengene er bagud i skolen, og at næsten to ud af tre, som starter på en højere uddannelse, er piger, så er det noget, vi skal tage alvorligt,« siger han.



Fredrik Zimmermann interviewede elever i 9. klasse og fulgte to 9. klasser i tre måneder for at danne forskningsgrundlaget for sin ph.d.-afhandling.



Han siger i en pressemeddelse, at drengene ofte anser det for 'feminint' at være ambitiøs i skolen.



Det er ét af kendetegnene på skoler, der har en kultur blandt drengene, som har en negativ effekt på at arbejde og anstrenge sig, ifølge en pressemeddelelse fra Göteborgs Universitet.

Flittighed kan få sociale omkostninger

Det kan få sociale omkostninger, hvis drengene hengiver sig bøgerne og anstrenger sig for at få gode karakterer, ifølge den svenske forsker.



Dét genkender Thomas Nordahl godt.



»Skolen er en arena med to elementer, nemlig det sociale og læringen. Når dét, der er værdsat socialt, stemmer overens med dét, som er værdsat fagligt, går det som regel udmærket.



Men i visse miljøer kolliderer de to forventninger. Det er ikke socialt acceptabelt at være skoleminded eller boglig – eller rettere sagt: Det er måske helt i orden at være god, men man må ikke arbejde hårdt for det,« ifølge Thomas Nordahl. Han tilføjer:



»Man kan sige, at det i visse drengekulturer er godt at være kvik og doven, men det holder jo ikke i længden, og det er vigtigt at synliggøre for disse drenge.«