Hvis du koncentrerer dig om at lytte, så kan du vende din bevidsthed mod den store rigdom af lyde, som din hjerne ellers sorterer fra.

Man skal ikke tage den indledende formaning i ”En ulykke kommer sjældent alene” alt for bogstaveligt. For den flotte hyggegyserserie giver både mindelser om Tim Burton og Wes Anderson.

Gasflasker i en brændende bil var lørdag ved at eksplodere, og borgere skulle holde sig væk fra den nordlige del af Greve Centret.

En butikstyv slog til to gange på kort tid i Aarhus. Og bagefter afslørede han sig selv.

Typehusfirmaet Lind & Risør har næsten tredoblet overskuddet på fire år og runder nu et skarpt indtjeningshjørne. Finans

Dansk politik var ifølge Anders Samuelsen låst fast i en båndsløjfe for ti år siden, men så opstod LA.

It-teknologi har holdt sit indtog overalt, også i erhvervsejendomme, der nu bliver intelligente. Det vil fremover blive et konkurrenceparameter for virksomhedernes indtjening.

Det var en mark i Peru, som var så heldig at få besøg fra rummet.

Mængden af rumskrot, der er i kredsløb om Jorden, vil efter alt at dømme stige voldsomt.

Serviceskæmpen ISS taber fart på toplinjen. Måske kommer ISS op i fart igen i 2018 - måske ikke, og evnen til at tjene penge daler for første gang længe.

Det antages, at der findes omkring 7000 ton rumaffald i omløb omkring Jorden. Det bevæger sig i hastigheder op til 27.000 kilometer i timen, hvilket kan skade eller ødelægge satellitter og rumfartøjer.

Ingeniørerne håber, at den store harpun kan anvendes på store dele skrot med en vægt på op til otte ton.

En af harpunerne er omkring 30 centimeter lang og er blevet udformet, så den kan skydes mod et mål, som derefter trækkes ind med et reb. En større harpun på omkring 1,5 meter er også blevet udformet i programmet.

Med satellitten Removedebris er der blevet opsendt flere forskellige nye enheder. De skal afprøves i indsatsen med at indsamle det rumskrot, der er i omløb rundt om Jorden.

Der flyver et stort antal smådele fra udtjente satelitter rundt om jorden. I bestræbelserne på at få en del af dette rumskrot hentet ned, bliver der eksperimenteret med klassiske redskaber - som f.eks. en rumharpun som på billedet. Foto: Reuters/Stringer

Bøf giver lyst til vin, og vin giver (nogle gange) lyst til bøf. Her er de perfekte ledsagere til din krogmodnede ribeye.

Private beskeder sendt via Facebooks beskedfunktion bliver bl.a. skannet for virus og børneporno.

Opvaskemiddel, vand og en skvis klar husholdningseddike er alt, du skal bruge for at få pæne ruder igen.

Gæsterne i gourmetrestauranten får panoramaudsigt fem meter under havets overflade.

