Forskerne slår alarm: Isen ved Antarktis smelter langt hurtigere, end man før har troet

En helt ny kortlægning af isen omkring Antarktis, som er den første af sin slags nogensinde, giver grund til stor bekymring, mener forskerene.

Undersøgelserne, der er lavet af britiske forskere ved Storbritanniens Center for Polarobservation og Modeller, og som blev offentliggjort i Nature Geoscience, viser, at isen under havoverfladen ved Antarktis forsvinder langt hurtigere end tidligere andtaget. Det skriver The Guardian.

Mængden af is, der smelter, fordobles ifølge forskerne hvert 20 år, og hvis det fortsætter, vil Antarktis snart overtage Grønlands plads som værende det område i verden, der bidrager mest til stigningen af verdenshavene.

»Det, der sker, er, at Antarktis er ved at smelte væk. Vi kan ikke se det, fordi det foregår under havoverfladen, men det bør give folk anledning til bekymring,« udtaler Professor og medforfatter af studiet, Andrew Shepard, til The Guardian.

Forskerne har kortlagt isens tilstand under havoverfladen ved at måle den nederste kant af isen ved Antarktis på tværs af 16.000 kilometer kystlinje. På den baggrund slår de nu fast, at der ikke længere bør herske nogen tvivl om, hvor skidt det står til.

Forskergrupper har tidligere spekuleret i, om isen i dele af Antarktis lige så stille er ved at vende tilbage. Det afviser Andrew Shepherd.

»Vi har kortlagt hele kanten af isen, og resultaterne udelukker alle chancer for at dele af Antarktis forøges. Vi ser tilbagetog flere steder og stagnation andre steder. Netto-effekten er, at isen forsvinder. Folk kan ikke sige 'I har ikke vendt hver en sten'. Vi har kigget alle steder nu,« siger han til The Guardian.