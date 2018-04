Robotbier skal hjælpe med at undersøge Mars' overflade. Men det er ikke det eneste formål, de små mekaniske insekter får. De skal nemlig også være en del af et projekt, der skal finde ud af, hvordan bevingede objekter, der "flapper" med vingerne, kan flyve på Mars.

De små robotinsekter har en "krop" på størrelse med en humlebi og de mekaniske vinger skal tage størrelse efter en chikades. Og det er ikke helt tilfældigt at "bierne" har så store vinger og så små kroppe. Det er ifølge Nasas beregninger den mest effektive form, for at de flappende vinger kan fungere i Mars' miljø.

Marsbierne kan både udforske Månens overflade på egen hånd eller i flok. Foto: Chang-kwon Kang/ Nasa

De små bier er hjulpet godt på vej af en Mars Rover, der skal fungere som opladning og kommunikationsbase. Og der er flere fordele ved at bruge så små mekaniske flyvere frem for traditionelle rumfartssystemer.

Den lille størrelse giver mere fleksibilitet, når der skal undersøges mindre områder på Månen. På grund af dens relativt lille størrelse og derved behov for luftrum, er det muligt at teste Marsbien i mange forskellige faciliteter. Det omhandler bl.a. forskellige trykkamre, der skal efterligne den samme lufttæthed, der er på Mars.

Det er meningen, at Marsbien skal være et samarbejde mellem Japan og USA. The University of Alabama skal analysere og optimere muligheden for at kunne flyve med de flappende vinger i Mars' atmosfære, mens Japan skal udvikle og teste en flappende robot, der er designet specielt til Mars' atmosfære.

Fase et er at slå sig fast på vingernes design, bevægelse og vægt, der kan fungere optimalt i Mars' atmosfære.