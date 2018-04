»Bizar« galakse har næsten intet mørkt stof

Cirka 65 millioner lysår herfra findes en galakse, der ikke ligner nogen anden, astronomerne har observeret. Galaksen NGC1052–DF2 rummer tilsyneladende ikke noget mørkt stof – eller i hvert fald meget lidt af det.

Det er overraskende, fordi en galakse af den størrelse normalt rummer cirka 400 gange så meget masse i form af mørkt stof som masse i form af stjerner og gas. Det skriver Videnskab.dk.

I universet er der generelt meget mere mørkt stof end det lysende, velkendte stof. Faktisk er der cirka fem gange så meget mørkt stof. Derfor kom det bag på astronomerne, at der åbenbart findes galakser stort set uden mørkt stof.

»Det er ret bizart«

Opdagelse er gjort af astrofysikere fra Canada, USA og Tyskland, og den beskrives i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature.

»Vi troede, at alle galakser bestod af stjerner, gas og mørkt stof på en måde, hvor det mørke stof altid dominerede,« siger professor Roberto Abraham fra University of Toronto i Canada i en pressemeddelelse fra universitetet.

»Nu ser det ud til, at der findes galakser med masser af stjerner og gas, men stort set uden mørkt stof. Det er ret bizart,« fortsætter professoren, der er medforfatter til den videnskabelige artikel.

Stjernerne står for massen

Forskerne kunne få en idé om den samlede masse af galaksens stjerner ved at måle mængden af lys fra dem. Desuden kunne de få et mål for den samlede masse af galaksen, med alt hvad den rummer af stjerner, planeter, gas og mørkt stof, ved at måle hastigheden for 10 kraftigt lysende stjernehobe i galaksen.

Ud fra billeder fra det store W. M. Keck Observatorium på Hawaii og rumteleskopet Hubble kunne de regne ud, at stjernerne i NGC1052–DF2 har en masse, der svarer til cirka 200 millioner stjerner som Solen. Og det er næsten lige så meget som galaksens samlede masse, der blev målt til at være omkring 340 millioner solmasser.

Faktisk er det muligt, at der slet ikke er noget mørkt stof i galaksen.

»Målingerne er ganske overbevisende. Der er ikke brug for mørkt stof til at forklare stjernehobenes bevægelser,« fortæller Radek Wojtak, der er adjunkt på Dark Cosmology Centre (DARK) ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Han har ikke været involveret i det aktuelle studie, men forsker selv i galaksernes mørke stof.

Vind fra en kvasar

Opdagelsen viser, at det mørke stof og det stof, som vi kender, ikke altid følges ad. Astronomerne mener ellers, at det mørke stof generelt spiller en helt afgørende rolle for galaksernes dannelse.

»I den kosmologiske standardmodel kræver galakserne en høj koncentration af mørkt stof. Det mørke stof sørger for at samle det velkendte stof, så stjerner kan dannes. Så det er en udfordring at forklare, hvordan en galakse som NGC1052–DF2 uden mørkt stof kan opstå,« siger Radek Wojtak.

»Men man kan forestille sig, at galaksens stof engang er blevet kastet ud fra den store nabogalakse. Den har måske haft en aktiv galaksekerne drevet af et supermassivt stort sort hul – en kvasar – hvorfra der er blevet udsendt strømme af stof.«

»Sådan en kvasar-vind kan være så kraftig, at den kan få stof til at samle sig, så der dannes stjerner. På den måde kan en lille galakse dannes uden mørkt stof. Men det er alt sammen meget spekulativt.«