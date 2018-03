Nu har forskere løst mysteriet om "alien-skelet" fra ørkenen

Tilbage i 2003 vakte et lille, mumificeret skelet opsigt verden over.

Det blev fundet i en forladt mineby i Atacamaørken i Chile og blev af flere anset som et bevis på, at der findes liv i rummet.

Skelettet blev dengang solgt til en privat samler i Spanien. Gennem de seneste fem år har et hold forskere dog testet det knap 15 centimeter lange skelet, som er blevet døbt "Ata".

Og nu har forskerne fra University of California i den amerikanske delstat San Francisco ved hjælp af dna-analyser haft held til at kaste lys over det mystiske skelet, skriver CNN.

Skelettet menes at være fire årtier gammelt. Foto: Emery Smith

Dets store og aflange hoved, de skrå øjne og det faktum, at det har 10 ribben frem for de normale 12, har ledt folks tanker hen på, at der var tale om en alien.

Det har dog vist sig, at "Ada" ikke stammer fra det ydre rum. I stedet gemmer det lille væsen på en barsk historie.

Analyserne har nemlig vist, at der er tale om skelettet af en lille pige, som havde en række alvorlige genmutationer, som er årsagen til, at hendes krop allerede blev formet, mens hun var et foster.

Det vurderes, at skelettet formentlig kun er omkring 40 år gammelt. De mange genmutationer formodes at have resulteret i, at pigen enten var død ved fødslen eller døde kort tid derefter.

»Selvom det startede som en historie om rumvæsener, der blev kendt over hele verden, er det i virkeligheden historien om en menneskelig tragedie,« fortæller Garry Nolan, der har været med til at undersøge skelettet, til The Guardian.

Dna-analysen af skelettet har yderligere vist, at det havde samme gener som størstedelen af chilenerne.

Dog var der også tegn på dværgvækst, diverse misdannelser og for tidlig aldring. Således stemmer knoglestrukturen overens med børn i seks til otte års alderen, forklarer forskerne.

Derudover led væsenet formentlig af diafragmabrok, som indebærer, at organerne ikke nødvendigvis ligger hensigtsmæssigt i kroppen.

»En kvinde fødte et misdannet spædbarn. På en eller måde blev det bevaret og derefter solgt som en mærkværdig genstand,« siger Garry Nolan til The Guardian.