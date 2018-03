26 små sten kan gøre os klogere på solsystemets historie

Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum er kommet med en ny teori om, hvordan Jorden er opstået. Det skriver Videnskab.dk.

I et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Nature har forskerne gransket 26 meteoritter. Ud fra grundige analyser af de 26 rumsten kan de udlede en ny teori om skabelsen af Jorden og resten af solsystemet.

»Vores resultater fortæller os om den tidligste udvikling af planeterne i vores solsystem. Vi kan se, at planeterne voksede hurtigt, sandsynligvis ved at en masse grus og småsten samlede sig og voksede sig større,« fortæller Martin Schiller, som er adjunkt ved Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet, og førsteforfatter på det nye studie.

Den nye danskudviklede teori strider på flere punkter med eksisterende teorier om dannelsen af vores solsystem, og den får både ris og ros med på vejen fra internationale forskere.

En skive af støv og gas

Generelt er forskere enige om, at vores solsystem i sin helt spæde start for 4,6 milliarder år siden bestod af en kæmpe sky af gas og støv, kaldet en protoplanetarisk skive.

Støv- og gasskiven cirklede omkring en tidlig udgave af solen, men der var endnu ingen planeter eller andre større himmellegemer – kun støv og gas.

Med tiden opstod der imidlertid mindre objekter, som senere kunne blive til asteroider og planeter – disse uudviklede planetfostre bliver ofte kaldt for proto-planeter.

Et forklaringsproblem

En model, som tidligere har været frembragt af blandt andet forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, siger, at proto-planeter oprindeligt tog form, fordi grus og småsten (på engelsk pebbles) fra det ydre solsystem strømmede ind mod midten af solsystemet.

Visse steder samlede grus og småsten sig, materialet klumpede sammen, og efterhånden som mere og mere kom til, blev de spæde proto-planeter undfanget.

Hidtil har modellen imidlertid haft et forklaringsproblem.

For hvis alle klippeplaneter og asteroider oprindeligt blev skabt af den samme strøm af grus og småsten, hvorfor har Mars, Jorden og alle asteroider så ikke en identisk, kemisk sammensætning?

Tidspunkt har betydning

Dette forklaringsproblem leverer det nye studie et muligt svar på. Forklaringen lyder kort fortalt, at planeterne opvoksede over forskellige tidsperioder.

»Igennem levetiden for den protoplanetariske skive blev der konstant tilført ’grus’ fra det ydre solsystem. Så hvis man ser på, hvad det midterste af skiven består af, ændrer det sig løbende, efterhånden som nyt materiale kommer til udefra,« siger Martin Schiller til Videnskab.dk og tilføjer:

»Derfor har himmellegemer en forskellig sammensætning alt efter i hvilken tidsperiode, de er opvokset i.«