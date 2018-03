Du behøver ikke at fortrække en mine: Dit ansigt afslører dig alligevel

Selvom du holder dit kølige blik, din mund i en lige steg og din pande glat og uden en rynke, så afslører dit ansigt dig alligevel. Et nyt studie har nemlig vist, at det ikke nødvendigvis er trækningerne i dit ansigt, der giver dig væk.

Studiet undersøgte evnen til at genkende andres følelser alene ud fra små skift i farven omkring næsen, øjenbrynene, kinderne eller hagen. Ifølge forskningsholdet beviser studiet en sammenhæng mellem centralnervesystemet og følelsesmæssige udtryk i ansigtet.

Farveskiftene i ansigtet kommer nemlig af en sammenhæng mellem centralnervesystemet og blodtilførslen i ansigtet, der ændrer sig i takt med vores følelser.

Det har derfor også lykkedes forskere at konstruere et computerprogram, der kunne genkende menneskers følelser vha. ansigtfarve med en succesrate på 90 pct.

Forskerholdet, der kommer fra Ohio State University, har valgt at tage patent på systemet, da de mener, at forskningen kan bruges til at udvikle kunstig intelligens og dermed lære maskiner at genkende og efterligne menneskelige følelser.

For at undersøge om folk rent faktisk kunne genkende følelser alene ud fra farveskift i ansigtet, retoucherede forskerholdet en række billeder af ansigter uden udtryk, hvor de så puttede forstærkede farver på alt efter hvilken følelse, de gerne ville have dem til at vise.

Ca. 75 pct. af tilfældende gættede testpersonerne rigtigt i og kunne derfor genkende følelser alene ud fra farvekskiftene. Et andet forsøg gik ud på at vende om på ansigtsudtryk og farveskift.

Farverne i billedet er forstærket for at illustrere, hvordan blodet strømmer til forskellige steder i ansigtet, alt efter hvilken følelse man har. Foto: Ohio State University

Her tog forskerne f.eks. de farveforstærkere, der indikerer glæde, og satte dem på en person, der viste et nedtrykt ansigtsudtryk. Her kommenterede størstedelen af testpersonerne, at der var noget underligt ved ansigtet.

Den følelse, der var nemmest for både computere og testpersoner at genkende, var glæde. Det blev tydeligt i forsøget, at glæde i højere grad fik blodet til at strømme til specifikke steder i ansigtet, hvilket gjorde følelsen lettere genkendelig.