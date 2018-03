Forskere: Menneskets kultur begyndte i Afrika – ikke Europa

Arkæologer finder flere og flere beviser på, at menneskets tidligste kulturelle udvikling foregik i Afrika og ikke, som tidligere ment, i Europa. Det skriver et britisk forskerpar i en artikel på Videnskab.dk.

For 20 år siden mente mange arkæologer, at menneskets kulturelle udvikling gennemgik en ’revolution’ for 40.000-50.000 år siden i Europa.

De hidtil ældste fossiler fra mennesker stammede fra Afrika og var omtrent 100.000 år gamle. Men de tidligste tegn på menneskets brug af symboler og kunst var fra Europa og langt yngre.

Det efterhold et ’hul’ mellem menneskets fysiske og kulturelle udvikling og fik mange arkæologer til at mene, at mennesket først gennemgik sin kulturelle udvikling efter udvandringen fra Afrika.

Kultur startede i Afrika

Men det billede er ved at ændre sig, og for nylig viste tre nye studier i tidsskriftet Science, at menneskets avancerede teknologiske adfærd kan spores helt tilbage til den afrikanske stenalder.

Amerikanske forskere konkluderer på baggrund af nye fossile studier, at tidligere menneskearter gennemgik en teknologisk og kulturel forandring i det moderne Kenya allerede for 300.000 år siden.

Ved fem forskellige udgravningssteder i Olorgesaille, Kenya, fandt arkæologerne store stenredskaber som håndøkser og flækkeknive.

Mange af redskaberne var fremstillet af den vulkanske bjergart obsidian, og kemiske prøver viste tilmed, at råmaterialerne stammede fra et sted, der lå 25-30 kilometer væk.

Desuden fandt forskerne rød okkerpigment med tegn på slibning og skæremærker, og sammen udgør fundene de tidligste eksempler på langdistancetransport af råmaterialer i Østafrika.

Havde forståelse for tid og rum

Olorgesailie-fundene er banebrydende, da de viser, at én eller flere grupper af menneskets forfædre og slægtninge tilsyneladende fremstillede ’moderne’ genstande, skriver forskerne.

Transporten af materialer over større afstande krævede ifølge forskerne også en forståelse af tid og rum, og produktionen af værktøjer har forudsat evnen til at overlevere tekniske færdigheder til den næste generation.

Det peger på, at mennesker i Østafrika for 300.000 år siden havde udvidede sociale netværk, overlevering af information og evnen til at skabe teknologisk innovation, skriver det britiske forskerpar.

Og dermed peger fundene også på, at den europæiske ’revolution’ i menneskets kulturelle formåen nærmere var længerevarende proces, der havde sin begyndelse i Afrika, fortæller forskerne.