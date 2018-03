Vandkrise truer Sydafrikas fattige

Der er stort postyr i Cape Town. Der er nemlig risiko for, at byen ender som den første storby, der må lukke vandforsyningen for indbyggerne som følge af vandmangel. Det skriver Videnskab.dk’s norske søstersite, forskning.no, i en artikel på Videnskab.dk.

Byen har fire millioner indbyggere, der allerede må tage til takke med en streng rationeringskvote på 50 liter vand per person om dagen.

Der har været meget snak om den såkaldte 'Day Zero' ('dag 0') – dagen, hvor byen lukker vandforsyningen, og indbyggerne kun kan hente vand fra cirka 150 standere rundt om i byen.

Skæringsdato er flyttet flere gange

Den daglige ration vil så være 25 liter vand per person.

Læs også: Verden vil snart mangle vand

Day Zero blev først sat til 22. april, men skæringsdatoen er flyttet flere gange, blandt andet som følge af nye beregninger for, hvor længe vandbeholdningen vil holde. I skrivende stund er den sat til 2019.

Day Zero betyder ikke, at vandreservoirerne er tomme, men at vandbeholdningen er faldet til 13,5 procent af dets kapacitetet, og så tager myndighederne kontrol over vandtilførslen til byen.

Men dét, som Cape Town virkelig trænger til, er regn. Én af grundene til, at byen har problemer med vandforsyningen, er langvarig tørke.

Der har ikke været nedbør nok til at genopfylde vandreservoirerne, og topniveauerne er blevet lavere og lavere siden 2014.

I Cape Town regner det mest i juni og juli, så der kan fortsat komme regn før Day Zero i 2019.

Nye kilder til drikkevand

Cape Town kan dog skaffe vand fra andre kilder gennem forskellige tiltag, og den sydafrikanske avis Daily Maverick har foretaget en detaljeret gennemgang af byens planer for at skaffe vand.

Læs også: Syv genveje til rent drikkevand

Blandt andet kan man bygge et pumpeanlæg, som skal pumpe 60 millioner liter vand om dagen fra en flod til én af ​​de dæmninger, der forsyner Cape Town med drikkevand.

Et andet tiltag er opsamling fra jordens vandførende lag, de såkaldte akviferer. Det er muligt med bjergarter, som indeholder store mængder vand, og som er en del af den langsigtede løsning for at skaffe nok vand til Cape Town i fremtiden.

Andre forslag er også på bordet: Blandt andet rensning af spildevand og den dyre proces, det er at afsalte vand fra havet.

Mister job som følge af tørken

Vandkrisen i Cape Town har store konsekvenser ud over manglen på drikkevand.

Landbruget er en storforbruger af vand, og man har måttet skære drastisk på forbruget. Som følge risikerer tusindvis af mennesker at miste jobbet.

Læs også: Bobleplast kan rense drikkevand i fattige områder

Reuters rapporterer, at 30.000 allerede har mistet deres arbejde, og at landbruget har skåret vandforbruget med 60 procent.

Forskellene i samfundet i Sydafrika træder tydeligt frem, nu da Cape Town står i en krisesituation, skriver Washington Post.

De velhavende kan købe sig ud af problemerne ved at sikre privat vandtilførsel, mens de fattige er fuldstændig afhængige af, at byen finder en løsning, skriver den amerikanske avis.