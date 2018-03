I en montre på Museum Silkeborg ligger Tollundmanden i fosterstilling og blunder med rynket pande.

Hvert år tager han imod tusindvis af gæster, der gennem glasset nærstuderer hans mørkebrune krop og de senede, foldede lemmer. Imens spekulerer de formentlig over, hvordan han mon så ud, da han stadig levede og åndede.

Tollundmanden Blev fundet i en mose den 6. maj 1950. Liget var så velbevaret, at man først ringede til politiet.

Var 30-40 år gammel, da han døde - formentlig ved hængning.

Blev fundet med en løkke om halsen. Om han var et menneskeoffer eller måske en forbryder, ved man ikke.

Kan opleves på Museum Silkeborg. Kilde: Museum Silkeborg

Den tanke har museumsdirektør Ole Nielsen og hans ansatte også gået og leget med gennem årene. Og nu har både de og gæsterne fået syn for sagen. En fransk ekspert i digitale ansigtsrekonstruktioner, Phillippe Froesch fra Visual Forensic, har nemlig hjulpet med at genskabe Tollundmandens ansigt, som det formentlig har set ud, da han havde gang på jord.

Frugten af franskmandens anstrengelser blev afsløret lørdag og kan fremover opleves som en fast del af udstillingen. Froesch har bygget sin rekonstruktion på rådata fra ct-scanninger af Tollundmanden fra 2002.

Selvom der er tale om et af verdens bedst bevarede ansigter, sker der ét og andet med fysikken, når man ligger i en mose i over 2.000 år. Derfor har det ikke været nogen ubesværet proces, fortæller Ole Nielsen til Jyllands-Posten.

Rekonstruktionen er bygget på rådata fra tidligere ct-scanninger. Screenshot: Museum Silkeborg/ Visual Forensic

Tollundmanden er nemlig fundet i en højmose med et surt miljø, der har afkalket knoglerne. Og selvom han er velbevaret, er det på en scanning svært at skelne knoglerne fra hud og muskler. Men det er lykkedes Froesch at rette kraniet op, så det ikke længere er skævt, og fylde muskler, kirtler og hud oven på.

Visual Forensics digitale rekonstruktion af tollundmandens ansigt under udarbejdelse. Foto: Museum Silkeborg/ Visual Forensic

Resultatet er en animation af en livagtig, blinkende menneskeskikkelse - og ret fantastisk, hvis man spørger museumsdirektøren, der har fulgt med fra sidelinjen. Øjenfarven og hårfarven på rekonstruktionen kan man ikke være sikker på. Moseliget er i dag kendetegnet ved sin røde hårpragt, der titter ud under hætten. Men ligesom den mørke krop er den røde farve også mosens værk.

»Vi har valgt en gennemsnitslig, leverpostejagtig, nordisk type. Og det er i hvert fald et godt bud. Havde hans dna været bevaret, kunne vi måske have kendt de oprindelige farver. Vi kunne ikke drømme om at åbne hans øjenlåg, men jeg tror heller ikke, vi kunne finde øjenfarven, hvis vi gjorde,« siger Ole Nielsen.

Froesch fra Visual Forensic har tidligere rekonstrueret Maria Magdalene og den franske Kong Henrik d. 4. Her er det Tollundmanden. Foto: Museum Silkeborg/ Visual Forensic

Tollundmanden, der har 2.400 år på bagen, dukkede først op i 1950. Den 8. maj indløb et foruroligende opkald til kriminalpolitiet i Silkeborg om, at man ved en tørvegravning nogle dage før havde fundet et lig i en mose ved Bjældskovdal vest for Silkeborg. Det viste sig dog hurtigt at være en sag for museumsfolk snarere end politiets efterforskere.

Siden 1952 har han boet på Hovedgården i Silkeborg, og der kommer jævnligt nye oplysninger frem om hans gøren og laden. Det er også sket under rekonstruktionen, hvor Museum Silkeborg undervejs modtog et opkald fra en forvirret Phillippe Froesch i Frankrig.

»Han kunne ikke forstå det. Øjnene - der normalt er forholdsvist lige store på mennesker - var for store til øjenhulerne. Der kunne jeg fortælle ham, at Tollundmanden under konserveringen skrumpede med 12 pct., men det var ikke nok, sagde Philippe. Han havde været nødt til at forstørre kraniet med op mod 25 pct. for, at øjnene kunne være der. Det viste os, at kraniet formentlig er skrumpet mere, end vi lige vidste,« fortæller Ole Nielsen.

»Det har været en af de sjove sidegevinster.«

Museet har tidligere fået lavet en 3D-model af Tollundmandens hoved baseret på omkring 400 fotografier. Du kan selv gå på opdagelse i det velbevarede ansigt herunder: