Forskere mødes for at redde Østersøen: »Det er slemt«

»Det er slemt,« siger Bo Gustafsson, som er forsker i havmiljø på Stockholm Universitet og en af de førende eksperter på Østersøen.

Han taler om Østersøens miljøtilstand.

I disse dage er forskere fra landene, der omkranser Østersøen, samlet til konferencen BONUS 18 i den polske havneby Gdansk. Det skriver Videnskab.dk.

På konferencen diskuterer de, hvordan Østersøen kan reddes fra truslen om iltsvind, som kan have alvorlige konsekvenser for både havmiljø, dyreliv og fiskeri.

Østersøen klemt fra to sider

Den helt store udfordring, som Østersøen står over for lige nu, er ifølge forskerne udledning af næringsstoffer fra især landbruget.

Læs også: Naturen sætter en grænse – havet er et rammevilkår for dansk landbrug

Sammen med klimaforandringer udgør det en potentiel ødelæggende kombination for havmiljøet, lyder det fra forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard.

»Østersøen bliver klemt fra to sider, og den bliver mere og mere sårbar,« siger Jens Christian Refsgaard, som er forskningsprofessor ved GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) og leder af forskningsprojektet Soils2Sea, som netop har fokus på udledningen af næringsstoffer i Østersøen.

Algevækst fører til iltsvind

Ifølge Jens Christian Refsgaard er problemet kort fortalt, at der bliver udledt store mængder næringsstoffer i vandet, særligt kvælstof og fosfor. Det giver gode forhold for alger, og de vokser derfor i stor stil.

»Når algerne dør og synker til bunds, bruger de en masse ilt. I sidste ende - hvis der er for mange alger - er der ikke mere ilt tilbage i vandet, og alt andet liv dør,« siger Jens Christian Refsgaard.

Han tilføjer, at konsekvenserne vil være alvorlige:

Dels vil giftige alger gøre det farligt at opholde sig i vandet.

Og dels vil fiskeri i farvandet blive umuligt, fordi der ikke er fisk at fange.

Læs også: Iltsvind: Endelig lysner det for danske farvande

Jens Christian Refsgaard henviser til et voldsomt eksempel i Mariager Fjord i 1997, hvor fjorden pludselig var fyldt med døde fisk, og ingen vandplanter kunne vokse. Det skyldtes netop en meget stor algevækst.

Østersøen har fået det bedre

Østersøen har imidlertid fået det bedre over de sidste 20-30 år takket være store miljøindsatser, fortæller Bo Gustafsson.

»Det ser ud til, at vi er nået over et punkt, hvor det nu bliver bedre,« siger den svenske havmiljøforsker.

Han tilføjer dog, at der stadig store problemer med iltsvind, som kan få alvorlige konsekvenser for havmiljøet.

Læs også: Dansk landbrug kan producere sig ud af miljøproblemer

Og ifølge Jens Christian Refsgaard kan det blive forværret i takt med klimaforandringer og stigende temperaturer. Kombinationen af højere temperaturer og udledningen af næringsstoffer er nemlig utrolig gunstigt for algerne, påpeger han.

Det går ud over os alle

Hvordan vi undgår forværring af tilstanden i Østersøen, er hovedtema på konferencen i Polen.

Konferencen bliver holdt i European Solidarity Center i Gdansk, et monument for den polske fagforening Solidaritet, som blev grundlagt i 1980 i netop Gdansk.

Og solidaritet mellem de ni lande, der grænser op til Østersøen, er ifølge flere af deltagerne et vigtigt begreb, når det kommer til miljøet.

»Der er ni lande, der arbejder sammen. Her bliver spørgsmålet om solidaritet afgørende,« siger Andris Andrusaitis, som forsker i hydrobiologi ved University of Latvia og er programleder for Østersøkonferencen.

Jens Christian Refsgaard er enig.

»Internationalt samarbejde er solidaritet. Hvis nogle lande snyder på vægten, så går det ud over os alle sammen,« siger han.