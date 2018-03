Moderne mennesker bærer på rester af gådefuld menneskeart

Er din kæreste egentlig samme art som dig selv? Hvis du var et fortidsmenneske, var det ikke helt sikkert, at du uden videre kunne svare ’ja’.

Det viser de senere års forskning, der allerede har afsløret, at fortidens mennesker havde sex og fik børn med neandertalerne.

Men nu føjer forskerne endnu en krølle til historien, skriver Videnskab.dk.

Det viser sig nemlig, at menneskets forfædre i Asien også hyggede sig med neandertalernes gådefulde søsterart, denisovaen, for mindst 50.000 år siden.

Denisovaen er kun kendt fra sit DNA, der blev fundet i et par tænder og en lillefingerknogle i en hule i Sibirien i 2008.

Men i det nye studie har forskerne fundet rester af både neandertal- og denisova-DNA i nulevende mennesker.

Sporene er så tydelige, at der må være tale om forskellige grupper, der har haft sex med denisovaerne hver for sig, og som senere har blandet sig, fortæller biostatistikeren Sharon Browning, der er førsteforfatter til det nye studie.

»Det står klart, at der var de her to forskellige opblandinger med denisovaerne - så vi parrede os ikke bare en eller to gange med forhistoriske mennesker, men det skete mindst tre gange,« siger Sharon Browning, der forsker ved University of Washington i USA.

Opdagelsen peger på, at denisovaerne formentlig ikke har været så anderledes fra Homo sapiens, som forskerne tidligere har troet, mener professor Mikkel Schierup fra Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet.

»Mit skud fra hoften vil være, at det nok ikke er så forskelligt fra den måde, europæere, asiater og afrikanere så hinanden ind til for nyligt,« siger Mikkel Schierup.

I øjeblikket går det stærkt med at omskrive og justere menneskets udviklingshistorie, efterhånden som forskerne tager de moderne værktøjer som genanalyser i brug, fortæller forskeren.

»Når vi får sekventeret millioner af moderne mennesker og flere knogler fra denisovaer og neandertalere, er jeg sikker på, at vi har flere overraskelser i vente,« siger Mikkel Schierup.