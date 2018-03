Næbdyr kan redde os fra antibiotika-resistens

Et af verdens måske mest specielle dyr, Næbdyret, kan redde os fra antibiotikaresistens. Dyrets mælk indeholder nemlig et potent protein, der kan bekæmpe såkaldte superbakterier.

Det skriver BBC.

I 2010 opdagede australske forskere det potente protein hos kloakdyret, men først nu er det klarlagt, hvorfor det helt unikke og antibakterielle protein kan modvirke de superresistente bakterier.

Forskere mener, at pattedyr udviklede brystvorter, fordi det er en steril måde at give sine unger mælk på. Men næbdyret har slet ikke brystvorter. Den sveder sin mælk ud gennem kroppen og fordrer sine unger på den måde. Og netop derfor giver det mening, at dyrets mælk er antibakteriel, da dyrets overflade kan blive udsat for mange skadelige bakterier.

Superresistente bakterier opstår, når en bakterie bygger en tolerance op over for antibiotika, og derefter videregiver resistensen til næste generation af bakterier.

I 2014 udgav Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en rapport, der gjorde det klart, at antibiotikaresistens var en trussel, der var kommet for at blive. Og WHO frygtede i rapporten, at der ville komme en såkaldt post-antibiotika tid, hvor antibiotikaen var overflødig, og folk ville dø af sygdomme og skader, vi i dag ser som mindre alvorlige.

Og næbdyret kan altså muligvis redde os fra at dø af små skader og mindre sygdomme. Men det er ikke kun dyrets mælk, der har en helt særlig egenskab. Han-næbdyret producerer nemlig gift i sin klo, der kan bruges til diabetesmedicin.