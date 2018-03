Eksperiment bekræfter bange anelser: Drivhusgasser dræber koralrev

For første gang nogensinde har forskere udsat et koralrev i den virkelige verden for den mængde syre, der vil være i verdenshavene, hvis vi fortsætter med at udlede CO 2 i det tempo, som vi gør i dag.

Resultatet af det store eksperiment er desværre hverken særligt overraskende eller opmuntrende, fordi det viser, at koralrevene kommer til at få det endnu mere skidt i fremtiden. Det skriver Videnskab.dk.

Det er synd for korallerne i sig selv, men det kan også komme til at have alvorlige konsekvenser for de mange millioner mennesker, som lever af den fiskeri og turisme, som koralrevene gør mulig.

Det fortæller Rebecca Albright, der er ph.d., forsker ved California Academy of Sciences og førsteforfatter til det nye studie.

»For mig er koralrevene en smuk kilde til liv, som vi skader ved vores udledning af CO 2 . For koralrevenes skyld er der ikke et øjeblik at spilde i forhold til at etablere et energisystem, der ikke smider dets affald op i himlen og ned i havet,« siger hun i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Læs også: Hvorfor får man hovedpine?

’Worst case’ er en realitet

Resultaterne af studiet viser desværre, at forskernes værste frygt kommer til at blive en realitet.

Sammenlignet med resultater fra laboratoriet viser det nye studie, at virkeligheden formentlig bliver ramt af et ’worst case’ scenarie.

Det siger Alejandro Ordonez Gloria, der er lektor ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og Queens University i Belfast.

Læs også: Penislængden og kropsstørrelse bestemmer troskab

Alejandro Ordonez Gloria er ikke overrasket over resultatet, men han fortæller, at det peger på, at korallerne bliver ramt hårdt af klimaforandringer på to måder:

For det første bliver havet omkring korallerne opvarmet, og det ødelægger dem.

For det andet bliver havet surt, og det betyder, at korallerne får svære ved at bygge sig selv op igen.

»Resultatet er en vurdering af fremtiden for korallerne, som er lavet i den virkelige verden, hvilket gør det meget mere relevant at forholde sig til end forsøg i laboratoriet,« siger Alejandro Ordonez Gloria, der ikke har noget med det nye studie at gøre.