Danske forskere undersøger: Kan farver forbedre vores hukommelse?

3 og uendeligt mange decimaler. Det er pi.

Tallet får man, hvis man dividerer en cirkels omkreds med dens diameter, men de fleste kender nok bare pi som 3,14.

Rundt omkring i verden dyster hukommelsesmestre dog i at huske flest mulige af pi's decimaler udenad.

Verdensrekorden er på intet mindre end 70.000. Det var inderen Rajveer Meena, som 21. marts 2015 brugte 10 timer på at stå med bind for øjnene og sige tallet pi.

Nu skal danske forskere undersøge, hvordan farver kan påvirke folks evne til at huske pis decimaler. Det skriver Videnskab.dk.

Samspil mellem sanser og hukommelse under lup

Projektet kan give os ny viden om sammenhængen mellem det, vi sanser, og det, der lagres i vores hukommelse.

»Når vi skal genkalde os et eller andet, så skal vi hive det ud af hukommelsen. Det findes der forskellige strategier til at gøre,« siger psykolog og lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi Thomas Alrik Sørensen fra Aalborg Universitet, til Videnskab.dk.

»Vi vil gerne undersøge, hvordan folk lærer en fast talrække som pi med brug af farver,« siger Thomas Alrik Sørensen, der skal lede det nye forskningsprojekt.

Træning, hvor man bruger farver

Forskerne har lavet nogle træningsark, hvor hvert tal i pi har en bestemt farve. Så alle to-taller for eksempel er blå, mens alle tre-taller er røde.

Nu skal forskerne rekruttere i alt 40 deltagere, som, primært via internettet, skal træne i at huske pi med så mange decimaler, som muligt.

Efter 4, 8 og 12 uger vil forskerne teste deltagernes evne til at huske pi. Der er ikke noget krav om, at man skal have trænet i at huske pi i forvejen.

»Vi vil faktisk helst ikke have, at man kan for mange decimaler. Vores ideelle ønske er, at det er folk, som ikke har haft så meget erfaring med det,« siger Thomas Alrik Sørensen.

»Samtidig kræver det også en indsats af folk, så man skal have en interesse for at lære pi,« siger han, der endnu ikke kan afsløre for meget om forskningsprojektets metoder, da den viden kan påvirke forsøgsdeltagerne og dermed studiets resultater.

Erfaringer påvirker vores oplevelser af verden

I forskningsprojektet vil forskerne undersøge, hvordan folks hukommelse udvikler sig under en træningsperiode.

Projektet kan give større viden om, hvordan vi lagrer information, og hvordan vores erfaringer påvirker det, vi husker.

»For at tage et banalt eksempel: Første gang man drikker et glas vin, vil de fleste nok opleve en udbredt surhed i smagen. Efterhånden som man udvikler sine smagskategorier for vin, bliver ens oplevelse også anderledes,« siger Thomas Alrik Sørensen og spørger:

»Hvordan spiller vores hukommelse og tidligere erfaringer ind på, hvordan vi oplever ting?«

Ifølge Thomas Alrik Sørensen skal man ikke regne med at få en bedre hukommelse generelt af at blive bedre til at huske pi.

»Folk, som kan huske mange decimaler i pi, kan ikke nødvendigvis overføre den evne til at huske andre ting. Men måske kan man lære sig nogle strategier i projektet her, som man kan bruge i andre dele af livet,« siger han.