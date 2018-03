Meningsmålinger er blevet bedre trods kritik

I de senere år har meningsmålingsindustrien været i modvind. Særligt valget af Donald Trump i 2016 og Brexit i 2015 affødte beskyldninger om, at meningsmålinger ikke længere kan bruges til at forudsige valgresultater.

Men der er ikke hold i anklagerne.

Det er konklusionen på en omfattende undersøgelse af over 30.000 meningsmålinger i 45 lande fra 1942 til 2017. Det skriver Videnskab.dk.

Gennemsnitligt skyder meningsmålingerne kun cirka to procentpoint forbi målet. Det har været nogenlunde konstant i mange årtier, men i de seneste årtier er målingerne faktisk blevet mere præcise (se graf nedenfor).

»Trods kritik af meningsmålinger er der ingen evidens for, at de tager mere fejl end tidligere. Meningsmålinger er ikke perfekte, men de er mere præcise, end rygtet tilsiger,« siger Will Jennings, der er professor på University of Southampton.

Han er hovedforfatter til studiet, der er udgivet i tidsskriftet Nature Human Behaviour.

Danske meningsmålinger er blevet bedre

Frem for at fokusere på enkelte meningsmålinger har forskerne undersøgt gennemsnittet af alle tilgængelige meningsmålinger fra 200 dage før et valg og op til valgdagen.

Individuelle målinger kan ramme gevaldigt forkert, men fokuserer man på gennemsnittet, lægger målingerne sig tæt op ad valgresultatet.

Det er også tilfældet i Danmark, som er med i undersøgelsen. Ifølge Will Jennings skød de danske meningsmålinger gennemsnitligt 1,8 procentpoint ved siden af ved folketingsvalget i 2011 og 1,2 procentpoint i 2015.

Til sammenligning var fejlmarginen omkring 3 procentpoint i 70’erne og 80’erne.

Forskel på præsidentvalg og parlamentsvalg

Undersøgelsen viser også, at meningsmålinger generelt er bedre til at forudsige parlamentsvalg end præsidentvalg. Og ved parlamentsvalg står det tidligere klart, hvad vælgernes præferencer er (se graf nedenfor).

Ifølge Will Jennings kan det blandt andet skyldes, at vælgerne er mere loyale over for partier, end de er over for præsidentkandidater, hvilket gør udsvingene mindre.

Generelt gælder det dog for både præsidentvalg og parlamentsvalg, at meningsmålinger bliver mere præcise, jo tættere man kommer på valgdagen.