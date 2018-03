Nyt stort studie: Løgne spreder sig markant hurtigere end sandheden

Paven støtter Trump. Anna Mee Allerslevs mands navn var med i Paradise Papers. Danmark er det eneste land med afgifter på el-biler.

Ovenstående er blot eksempler på de falske nyheder, det vrimler med på de sociale medier. Men der er faktisk en grund til, at de falske nyheder vinder frem.

Løgne spreder sig nemlig markant hurtigere end sandheden på Twitter, viser et stort nyt studie fra Massachusetts Institute of Technology publiceret i Science Magazine i fredags.

»Løgne spredte sig betydeligt længere, hurtigere, dybere og mere bredt end sandheden i alle de kategorier, vi undersøgte. Effekten var især stor for falske politiske nyheder,« lyder det bl.a. i studiet.

Ved at analysere et datasæt på 126.000 historier, der blev delt på Twitter af omkring tre millioner mennesker mellem 2006 og 2017, fandt forskerne ud af, at det tog en sand historie seks gange så lang tid som en løgn at nå ud til 1500 personer. Med hjælp fra seks uafhængige faktatjek-organisationer har forskerne skilt de falske nyheder fra de sande.

Samtidig fandt de ud af, at der er 70 pct. større chance for, at en historie bliver delt af på Twitter, hvis den er usand.

»Det står rimelig klart i vores studie, at falsk information klarer sig bedre end sand information. Og det skyldes ikke kun robotter,« siger medforfatter på studiet, Soroush Vosoughi til The Atlantic.

For tror man, at det udelukkende er såkaldte robotter eller 'bots' - altså computergenererede brugere, der deler de falske nyheder, så er det forkert, lyder det. Selvom robotterne også deler de falske historier, så fandt forskerne ud af, at de falske nyheder i lige så høj grad bliver spredt af verificerede brugere.

Men hvorfor spredes løgnagtige nyheder så meget hurtigere end sande?

Det kommer studiet ikke med noget konkret svar på. Forskerne har dog et bud: falske nyheder er ofte overraskende og skaber følelsesmæssige reaktioner som vrede, angst og indignation hos modtagerne, hvilket gør, at man er mere tilbøjelig til at dele dem.

Forskerne opfordrer fremadrettet til, at flere andre begynder at undersøge dels, hvordan falske nyheder spreder sig på andre sociale medier end Twitter og dels, hvad man kan gøre for at undgå det.