Overraskede forskere: Jupiter har en kæmpestor kerne af brint

Rumsonden Juno er i fuld gang med at udforske Solsystemets største planet, Jupiter, og de foreløbige resultater har overrasket forskerne bag missionen.

Nu har de løftet sløret for, hvad de indtil videre har fundet ud af om planetens indre. Og den ser slet ikke ud, som de forestillede sig.

»Det er helt anderledes, end vi nogensinde før har gættet på. Både tyngdefeltet og strukturen af planeten overrasker os,« fortæller professor John Leif Jørgensen fra Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space).

Kæmpekerne af metallisk brint

På baggrund af meget præcise målinger af tyngdefeltet omkring Jupiter har forskerne nu sammenstykket en helt ny fortælling om planetens indre. Her er brint under så højt tryk, at det ikke længere er en gas, men i stedet et metal.

»Det viser sig, at Jupiter rummer et meget stort objekt, der roterer som et fast legeme. Det må bestå af brint, der er trykket så hårdt sammen, at det er blevet metallisk. Det må nærmest ligne jern, der er frosset,« siger John Leif Jørgensen og fortsætter:

»Vi kan til gengæld ikke finde spor efter en tung stenkerne inderst inde. Vi havde regnet med at finde en stenkerne med mellem 2 og 20 gange Jordens masse, men det ser ikke ud til, at der er en fast kerne derinde.«

»Vi ved ikke, hvad der er sket med den stenkerne, der nok har været derinde engang, men den er sikkert gået i opløsning i brinten.«

Måske er klippekernen opløst

Astrofysikerne mener, at de store planeter yderst i Solsystemet er dannet på omtrent samme måde som de inderste. Støvpartikler i en skive omkring den unge sol har samlet sig til større klumper, der til sidst er blevet til klippeplaneter.

De yderste planeter voksede sig hurtigt så store, at de kunne fastholde en tyk atmosfære af brint og helium. Men så er spørgsmålet, om der stadig gemmer sig en fast klippekerne inderst i de største planeter.

Det ser ikke sådan ud for Jupiter, og det er noget af en overraskelse. Måske er stenmassen simpelthen opløst i den metalliske brint derinde.

Det regner med helium

Forskerne har regnet sig frem til, at den stive kerne af metallisk brint må række 60 procent af vejen ud mod Jupiters yderste lag. Ovenover er der sandsynligvis en zone, hvor det regner med helium.

I toppen af denne såkaldte konvektionszone fortættes helium til dråber, der falder ned mod kernen. Hernede går de i opløsning og stiger opad igen. Det er disse bevægelser, som giver Jupiters dens kraftige magnetfelt, og her lægges kimen til de kraftige vinde og storme i atmosfæren ovenover.

