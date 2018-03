Revolution inden for kræftbehandling: Målrettet immunterapi kan fjerne hjernesvulst

Glioblastom er navnet på den ondskabsfulde kræftsvulst i hjernen, der hvert år rammer 260 danskere og efterlader dem med en meget stakket frist at leve i.

Hidtil har man behandlet kræftsygdommen med kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. Men desværre uden nogen betydelig virkning.

Det er nu lykkedes et hold danske forskere at finde frem til en behandlingsform, der kort sagt kan gå meget mere målrettet ind og ramme kræftcellerne med hjælp fra patientens eget immunsystem.

»Jeg har arbejdet med denne sygdom gennem 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende i min karriere, fordi vi er vant til at opleve, at vi ikke kan stille meget op med de svært syge patienter,« sagde neurokirurg Walter Fischer, som har stået i spidsen for forsøgsbehandlingen, til Politiken.

Teater: Kræftfremkaldt løbetur på turné i Danmark

Den nye behandlingsform hedder ALECSAT og er udviklet af forskere i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning sammen med flere samarbejdspartnere.

Resultaterne kommer på baggrund af et behandlingsforsøg med 25 svært syge kræftpatienter, der alle havde glioblastom på hjernen.

Efter at have fået den særlige immunterapi stoppede svulsten med at vokse og holdt sig i ro hos seks af patienterne, mens svulsten hos tre af patienterne forsvandt fuldstændigt.

Stil øllen og drop spegepølsen: Små ændringer i hverdagen kan redde over 7.000 liv om året Kræftens Bekæmpelse går til 10-kamp mod dårlige mad- og motionsvaner.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications og vækker håb om, at man med den nye behandlingsform står bedre rustet i kampen mod den dødelige glioblastom og andre kræftsygdomme.

Her nævnes blandt andet bryst-, modermærke- og prostatakræft.

De opsigtsvækkende resultater har nu også fået forskerne til at iværksætte en række andre patientforsøg, hvor de vil undersøge, om de kan gentage de gode resultater, og om det gør en forskel at indlede forsøgsbehandlingen på et tidligere tidspunkt i patientens sygdomsforløb.