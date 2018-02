Dansk forskning af gammel tand afgør historisk opgør om Caribiens indianere

SAN FRANCISCO - Da Christopher Columbus i 1492 ankom til Bahamas og kortlagde søvejen til Amerika, blev det begyndelsen til enden for den oprindelige befolkning i Det Caribiske Hav som følge af europæiske sygdomme og slaveri.

Men i modsætning til en udbredt opfattelse, så uddøde Taino-indianerne ikke.

Da Christopher Columbus ankom til Bahamas, gjorde det stort indhug i Taino-indianerne, der i tusinder af år levede på øerne i Caribien. Men det udryddede dem ikke, viser ny forskning. Foto: courtesy fra Library of Congress

Det viser et danskledet forskningsprojekt, som mandag offentliggøres i det internationale videnskabelige tidsskrift PNAS.

Projektet har på baggrund af en gammel tand rekonstrueret dna’en fra de daværende øindianere.

Tanden tilhørte en kvinde, som levede for ca. 1.000 år siden og er blevet fundet i en gammel hule på øen Eleuthera, der er en del af Bahamas-øerne sydvest for Florida.

Hendes dna er blevet sammenlignet med nulevende indbyggere i Puerto Rico, hvor Taino-indianerne også levede. Og resultatet viser, at mange stadig bærer dna-arv fra deres forfædre.

»Det bekræfter, at de mennesker, som i dag lever på øerne og kalder sig efterkommere, at de virkelig er efterkommere af de oprindelige indianere,« siger professor Eske Willerslev fra Center for Geogenetik ved Københavns Universitet.

Han har ledet det internationale projekt sammen med sin kollega, postdoc Hannes Schroeder, ligeledes ved Centre for Geogenik.

De arkæologiske udgravninger i Preacher's Cave (Prædikantens Hule) på øen Eleuthera, der er en del af Bahamas-øerne. Foto: Jane Day

»Hidtil har det kun været noget, de hævdede. Ikke noget der var videnskabeligt bevist, men det er det nu,« siger Eske Willerslev.

Han vurderer, at det kan få betydning for retslige slagsmål om rettigheder, som stadig er udbredte i USA.

For efterkommere er det også en vigtig bekræftelse af deres aner.

Jorge Estevez, en Taino-efterkommer, som i dag arbejder ved National Museum of the American Indian i New York og har assisteret projekt-holdet, fortæller, at han som barn blev fortalt historier om sine Taino-forfædre, men senere i skolen blev lært, at det var et udryddet folk.

»Det her viser, at den reelle historie handler om assimilering, men ikke total udryddelse,« siger han i pressemeddelelse.

»Mens dette for dem (forskerholdet) handler om forskning, så er det for os, efterkommere, i sandhed befriende og opløftende,« fortsætter han.

Taino-indianerne var en de største grupper af den oprindelige befolkning i Caribien, men godt 50 år efter Columbus' ankomst var der ifølge nogle opgørelser kun 500 tilbage.

Indgangen til Prædikantens Hule, hvor tanden blev fundet. Foto: Jane Day.

Deres kultur og sprog er dog stadig synlig i dag. Ord som barbeque, kano, kolibri og tobak er f.eks. europæiske låneord fra Taino-indianerne.

Forskningen er udført med støtte fra blandt andre Lundbeckfonden og Danmarks Grundforskningsfond. En række udenlandske universiteter har også deltaget, heriblandt Cambridge Universitet, Storbritannien; Leiden Universitet, Holland og Universitet of California, USA.