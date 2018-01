Ekstremt sjældent: Tre månefænomener på en nat

Personen, som skabte kaos i Hawaii med falsk missilalarm, troede angiveligt, et angreb var nært forestående.

Det har kunnet betale sig at trodse alle advarsler fra realkreditinstitutterne og løbe en høj renterisiko. Finans

Danmark har indhentet de andre nordiske lande i forhold til at overleve kræft.

Statsministeren skal onsdag i samråd og svare på, om han har givet forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om fiskekvoter. Centralt står forholdet til Thyborøn-fiskeren John-Anker Hametner Larsen. Få overblikket her.

Efter et år fyldt med slagsmål:

En børnehave i Høje-Taastrup, hvor en 14-årig i skolepraktik er mistænkt for overgreb, er brændt ned.

Manglende bevægelse kan have alvorlige konsekvenser for økosystemer, biodiversitet og i sidste ende mennesker, advarer forskere.

De tre fænomener vil kunne ses i Rusland, Asien, Australien og store dele af USA. Befinder man sig ikke et af de steder, kan man følge det på Nasas livestream onsdag fra kl. 11.30. I USA er det 150 år siden, at man sidst har kunne opleve den særlige måne.

- Det har det derimod, når man taler om en Blodmåne. Her vil månen fremstå rødlig, da den befinder sig på den modsatte side af Jorden i forhold til Solen. Derfor bliver Solens lys filtreret i Jordens atmosfære, hvilket skaber et rødligt skær.

- Den anden fuldmåne i en kalendermåned er det, der hedder Blå Måne. Navnet snyder altså, da det ikke har noget med farven at gøre.

- Når månen er fuld, og den i sit kredsløb er inden for 90 pct. af sin nærmeste afstand af Jorden, kaldes det en Supermåne. Når den er så tæt på Jorden, vil den se større ud end normalt.

Onsdag kan man flere steder i verden være heldig at se tre månefænomener, der rammer samtidig og skaber en ekstremt sjælden "Super Blue Blood Moon".

Billedet er fra 2007, hvor månen også kunne opleves i flere faser. Onsdag den 31. januar 2018 vil det være muligt at opleve en "Super Blue Blood Moon" for første gang i 150 år. Foto: Marco Ugarte.

Supermåne, Blå måne og Blodmåne - For første gang i mange år kan de tre månefænomener ses samtidig.

Selskabet Casablanca Aarhus ApS måtte i fjor notere et underskud på 4 mio. kr. på grund af ombygning.

Manglende bevægelse kan have alvorlige konsekvenser for økosystemer, biodiversitet og i sidste ende mennesker, advarer forskere.

Danmark har indhentet de andre nordiske lande i forhold til at overleve kræft.

Er kun det bedste godt nok? Så dyk ned i Alt om DATA og Datatid TechLifes liste over de bedste produkter testet i løbet af 2017.

Du kan bl.a. hjælpe bierne og begynde at bekæmpe mos i græsplænen.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her