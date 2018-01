Klimaforskere advarer: Geoengineering kan ødelægge vores økosystemer

Hvis vi starter på geoengineering - sende 'klima-partikler' op i atmosfæren for at modvirke global opvarmning - kan det være katastrofalt, hvis vi pludselig stopper igen. Det skriver Videnskab.dk.

Det vil i så fald lede til hurtige ændringer i det globale klima med den konsekvens, at der kommer et endnu større pres på i forvejen skrøbelige økosystemer, hvilket kan komme til at koste både dyre- og plantearter.

Sådan lyder skrækscenariet i et nyt videnskabeligt studie, der med computermodeller peger på, at selvom geoengineering er på manges læber som et muligt modsvar til global opvarmning, skal vi være meget, meget varsomme med at gå i gang med at manipulere mere med klimaet, end vi gør i forvejen gennem udledning af blandt andet CO2.

»Hvis vi bevidst begynder at ændre på klimaet, har vi en forpligtelse over for de andre arter på Jorden til at vide, hvordan det kommer til at påvirke dem. Vores studie viser, at et hurtigt stop for geoengineering vil være en kæmpe trussel for klodens biodiversitet,« skriver Alan Robock, der er professor ved Rutgers University, New Brunswick, i en mail til Videnskab.dk.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Ecology & Evolution.

Skrækscenariet er realistisk

Det opstillede scenarie er forholdsvis realistisk, fordi geoengineering i princippet kan foretages og betales af ét land alene.

Derfor er studiet også meget relevant i forhold til at forstå, hvordan geoengineering potentielt vil komme til at påvirke klodens biodiversitet.

Det vurderer professor og VILLUM Investigator Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

»Det er en øjenåbner for mig, at geoengineering kan lede til så pludselige klimaskift, og det kan have få stor betydning for planter og dyr,« siger Jens-Christian Svenning, der ikke har haft noget med det nye studie at gøre.

»I sig selv drejer det sig ikke om så stor en temperaturforskel, at det gør noget, men det sker hurtigt, og når man lægger denne ekstra ustabilitet oven i alle de andre påvirkninger, som rammer klodens økosystemer, kommer vi til at forværre noget, der i forvejen er dårligt, og det kan skabe store problemer.«

Vi kan nedkøle kloden ved at sende "klima-partikler" op i atmosfæren

Studiet drejer sig mere specifikt om muligheden for at modvirke de globale klimaforandringer ved at sende en masse små svovlpartikler, såkaldte aerosoler, op i stratosfæren (stratosfæren er et højtliggende atmosfærisk lag 20 til 30 kilometer over Jordens overflade).

Aerosoler reflekterer sollys, og en masse aerosoler i stratosfæren vil derfor kunne reflektere nok sollys til, at det vil have en kølende effekt på kloden og derved modvirke effekten af den stigende mængde CO2 i atmosfæren.

Lyder det som science fiction?

Det er det nok ikke, for rigtig mange forskere er fortalere for ideen, der er velundersøgt i en sådan grad, at man ved, at det kan lade sig gøre økonomisk, og man har nogenlunde styr på konsekvenserne, da vulkaner sender præcis de samme partikler op i atmosfæren.

Faktisk vil geoengineering med aerosoler årligt kun svare til effekten af et stort vulkanudbrud á la Mount Pinatobu på Filippinerne i 1991. Det vil kunne modvirke effekten af de nuværende niveauer af CO2 på den globale opvarmning.

»Da det efterhånden virker urealistisk, at global opvarmning holder sig under to grader, modtager bioengineering mere forskningsmæssig og politisk interesse som en mulighed for at købe mere tid til at sænke CO2-niveauerne,« siger Alan Robock.

»Det er indtil videre kun en akademisk øvelse, men det kan inden for 10 til 20 år blive til virkelighed.«

Geoengineering fjerner ikke alle problemer ved CO2-udledning

Geoengineering ved hjælp af aerosoler er dog næppe en permanent løsning, men metoden kan være en mulighed i en kortere årrække.

Det vurderer ph.d. og klimaforsker Bo Christiansen fra Danmarks Metrologiske Institut (DMI).

»Hvis alternativet er ikke at gøre noget og bare fortsætte ud af det samme spor som nu, kan man godt overveje geoengineering, for ellers går det helt galt,« siger Bo Christiansen, der heller ikke har noget med det nye studie at gøre.

Bo Christiansen er ikke biolog og kan derfor ikke udtale sig om konsekvenserne for biodiversiteten, men han fortæller, at man også skal huske på, at global opvarmning kun er ét af problemerne, der er forbundet med udledning af CO2 i atmosfæren.

»Hvis man prøver at sænke de globale temperaturstigninger ved at sende aerosoler op i atmosfæren, får man eksempelvis ikke gjort noget ved forsuring af havene,« siger han.