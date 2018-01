500 år gammelt mysterium løst: Det døde 12 millioner aztekere af

Aztekernes mægtige rige - i det nuværende Mexico - styrtede for alvor i grus omkring 1545. På bare fem år døde 80 pct. af den 15 millioner store befolkning af, hvad der blev kaldt ”cocoliztli” eller på dansk en pestilens.

Aztekerne herskede over store områder af det nuværende Mexico. Grafik Agnete Holk

Epidemien betragtes som en af de dødeligste i verdenshistorien.

Sygdommen kom til Mellemamerika med de europæiske kolonister, der havde sygdommen med over Atlanten. De var dog noget mere immune over for ”cocoliztli” end aztekerne.

”Cocoliztli” viste sig i form af høj feber, hovedpine og blødninger fra næse og mund. Døden indtraf som regel inden for fire dage. Man har ikke indtil nu vidst præcist, hvad ”cocoliztli” egentlig var.

Mandag kunne forskere afvise, at ”cocoliztli” var enten kopper, mæslinger, fåresyge eller influenza. I stedet peger de på en tyfus-lignede ”enterisk feber,” som de har fundet spor af i DNA-prøver i tænder fra døde aztekere. Det skriver The Guardian.

»Årsagen til denne epidemi er blevet debatteret i over 100 år af historikere, og nu er vi i stand til at fremlægge direkte beviser, ved brug af gammelt DNA, til at besvare dette historiske spørgsmål,« siger Ashild Vagene fra Tuebingen Universitet i Tyskland til den engelske avis.

I 1576-1578 kom der et andet udbrud, der slog halvdelen af den resterende befolkning ihjel.