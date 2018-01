Nyt studie: Psykiske problemer rammer oftere hvide børn

Hvide børn har signifikant større chance for at udvikle psykiske sygdomme end børn, der kommer fra sorte, asiatiske, blandede eller andre etniske familier.

Det er resultatet af det hidtil største populationsstudie, der har undersøgt børns mentale helbred i England, skriver The Telegraph.

Studiet er foretaget af forskere fra University College London og Anna Freud National Centre for Children and Families.

30.000 børn i aldersgruppen 11 til 14 år blev adspurgt en række spørgsmål om deres følelsesmæssige tilstand - som blandt andet, om de har følt sig deprimerede, angste eller har haft let til tårer.

Hvis de ud fra en disse parametre fik en høj score, betød det, at de med »stor sandsynlighed« havde brug for hjælp fra fx en psykolog.

Én ud af fem hvide børn - 20 pct. - havde brug for hjælp, mens det kun gjaldt 14 pct. blandt de børn, der kom fra andre etniske grupper, lød konklusionen.

En af forskerne bag studiet, Jess Deighton, lægger vægt på over for avisen, at forskellen mellem grupperne kan skyldes, at ikke-hvide etniske familier har »bedre familiesammenhold«.

Men det kan også skyldes, at ikke-hvide børn har mere blandede grupper af venner, hvilket kan have givet børnene mere »social kapital« end de hvide børn, lød det.

Hun tilføjer, at hvide børn måske ser det som mere socialt acceptabelt at tale om deres følelser end børn med andre baggrunde, hvilket også kan ligge til grund for resultatet.

Studiet undersøgte ikke blot forskellen mellem etnicitet, men også forskellen mellem kønnene.

Og her kom man frem til, at piger har mere end dobbelt så stor chance for at udvikle psykiske problemer end drenge.