Vandet kan stige tre gange mere i København end i Oslo

Verdenshavene stiger, men havstigningen bliver ikke fordelt ligeligt på kloden.

Og hvis man ser på tallene, finder man et hjernevridende og kontraintuitivt mønster for havstigningerne, fortæller et forskerhold fra blandt andet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på Videnskab.dk.

For eksempel vil istab i Vestantarktis påvirke Skandinavien langt mere, end det vil påvirke Australien, selvom Australien ligger lige ved siden af.

Og smeltende gletsjere i Alaska bidrager mere til havstigningen omkring de baltiske lande, end indlandsisen i Grønland gør det, skriver forskerne.

Smeltende is ændrer Jordens tyngdefelt

Havniveauændringerne bliver gjort mere komplekse af, at Jordens tyngdefelt ændres, når de store vandmasser bliver flyttet rundt på overfladen.

Indlandsisen i Grønland og på Antarktis er nemlig så massive, at deres tyngdefelt trækker i det omkringliggende havvand.

Efterhånden som indlandsisen formindskes, bliver dens tyngdefelt også mindre, og det betyder, at vandmasser, som tidligere blev holdt tæt på isen af tyngdekraften, kan slippe fri og flyde ud til andre dele af Jorden.

Vandstanden er steget nogle steder og faldet andre

I dag stiger verdenshavene gennemsnitligt med 3,4 millimeter om året.

Men blandt andet i egnene omkring Grønland og Island kan havniveauet faktisk falde, skriver forskerne på Videnskab.dk.

Det skyldes, at den lokale tyngdekraft bliver svækket, og at landhævningen bliver fremskyndet som en konsekvens af forsvindende ismasser.

Effekten er nogenlunde den samme, som hvis du fjerner en tung vægt fra en svamp – på samme måde vil overfladen også hæve sig de steder, hvor der før lå tung is.

København bliver hårdere ramt end Oslo

Som en konsekvens af dette, kommer de skandinaviske byer ikke til at opleve havændringerne ens.

Selvom der kun er 600 kilometer mellem Oslo og København, bliver vandmasserne omkring dem påvirket meget forskelligt.

Under et ’business-as-usual-’scenarie, som FN’s klimaråd kalder RCP8.5, fortsætter udledningen af drivhusgasser med at vokse uhindret.

I dette scenarie er der 50 procent sandsynlighed for, at havet stiger med 22 centimeter omkring Oslo inden år 2100.

Men i København vil der under det samme scenarie være 50 procent sandsynlighed for en havstigning på 68 centimeter – altså tre gange så meget.

Årsagerne til dette er komplicerede, men de handler først og fremmest om de forskellige grader af landhævning og forandringen i byernes lokale tyngdekraft, skriver forskerne på Videnskab.dk.