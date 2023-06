Til bords med Lillelund 30.06.2023

Aggers nye michelinstjerne

Ugens restaurant. Engang klagede man over, at Michelinguiden ikke gad tage til Aarhus, men denne gang er guiden så sandelig kommet ud i landet. Restaurant Tri i Agger har taget guiden med storm med sin local cooking og vundet en stjerne til det engang så oversete sted i Danmark. Og ja, local cooking er også nemmere på denne årstid. Læs vores anmeldelse her.





Sommerens bedste hvidvin

Ugens vin. I disse dage er mange uden tvivl i gang med at pakke bilen for at tage i sommerhus, hvor arbejdslivet for en stund erstattes af solfyldte (håber vi) dage på terrassen – med hvidvin til. Morten Bundgaard har testet en lang række flasker for at finde de bedste køb i mylderet af muligheder. Læs artiklen og testen her.

Ud at se på BaneGaarden

Hvis man aldrig nåede at opleve Matt Orlandos køkken på Amass, så åbner AFC den 4. juli på BaneGaarden, madmarkedet imellem Sydhavnen og Vesterbro i København.

AFC står for Amass Fried Chicken, og indtil sidste sommer kunne man få serveret sprød øko-kylling mellem højbedene i køkkenhaven på Refshaleøen, men nu genopstår AFC altså på et mere centralt sted, som under alle omstændigheder er værd at besøge.

Podcasten holder sommerpause, men i mellemtiden kan man lytte til et bagkatalog på flere end 160 afsnit. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

Nu tager jeg på ferie, så det gør weekendbrevet også.

God sommer.