Til bords med Lillelund 23.06.2023

Smagen af Tour de France, anden etape

Ugens vin. Vi fortsætter smagningen langs årets Tour de France-rute og kan allerede nu annoncere, at der om kort tid vil udkomme en særudgave, hvor jeg peger på en vin for hver etape. Men i denne uge ender vi med champagne i Paris. Læs artiklen og testen her.

Skilte i byen

Det kan være ret underholdende at følge Facebook-gruppen ”Til kamp for bevarelse af Københavns historiske udskænkningssteder”. Forleden havde nogen fundet et skilt med teksten: »Vores øl er koldere end din eks!« Det sagde John Hiatt dog bedre med linjen: »His beer was warmer than the look in her eyes.« Sommeren kan også være satanisk.

I podcasten tager Palle Weis og jeg videre i Tour de France og skåler til sidst i champagne, også fordi podcasten nu holder sommerferie. Vi er tilbage i august. I mellemtiden kan man lytte til et bagkatalog på flere end 160 afsnit. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.