Til bords med Lillelund 16.06.2023

Smagen af Tour de France

Ugens vin. Vi talte om terroir i sidste uge, og det gør franskmændene også. Hver uge. Meget. Så hvad er mere oplagt end at følge feltet rundt i Frankrig og smage på Frankrigs forskellighed? Det gør vi i vinspalten i denne uge, og da Frankrig jo er et stort land, lægger vi an til at fortsætte i næste uge med. Læs artiklen og testen her.

En genvej til Tivoli

Det er altså blevet vanvittig dyrt at gå i Tivoli. Det slog mig, da jeg forleden var derinde for at anmelde restaurant, og selv om jeg ikke selv skulle betale, var jeg lettere rystet: 155 kr. bare for at komme ind, ikke andet. Men så er der en genvej. Gå en tur i Tivoli Food Hall, køb en dandwich hos Chick by Chicks eller en quesadilla hos Zócados og gå ud på terrassen. Så er man i Tivoli. Og man kan sidde i skyggen!

I podcasten tager Palle Weis og jeg på Tour de France, og vores nye tekniker har indlagt rigtigt Tour de France-lyd. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.