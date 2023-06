Til bords med Lillelund 09.06.2023

Javel, jeg er klar over, at det nok primært er et københavnerproblem, men det rejser jo alligevel interessante spørgsmål om vores sociale kultur. Er det et tegn på civilisation, at man kan drikke sig i hegnet i det offentlige rum og larme igennem hele natten?

Spørger man Københavns Kommune må svaret været et rungende ja. Området omkring Gothersgade er reelt opgivet af myndighederne, og det samme gælder langt hen ad vejen stræderne, hvor sorte bandebiler patruljerer hele aftenen og pisser territoriet af. Der er vist noget med, at de i fremtiden får en seddel med hjem til deres forældre, hvis de fremturer, men man kan ikke udelukke, at de bliver ved.