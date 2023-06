Til bords med Lillelund 02.06.2023

Jeg burde have et stamværtshus

Kære læser, jeg burde virkelig have mig et stamværtshus. Jeg har altid gerne villet have et stamværtshus. Og har aldrig haft det.

Til gengæld har jeg kone, børn, hus, sommerhus, bil og især en mobiltelefon, som hele tiden synes at kræve min opmærksomhed. Men jeg har ment, at jeg ville passe godt til det, sådan et henne om hjørnet, nede i kælderen-sted, hvor der er fire trin ned, og hvor man kan gå ned i jakke og sutter, når arbejdsdagen er forbi.