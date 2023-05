Til bords med Lillelund 26.05.2023

Fra de ristede skråninger

Ugens vin. »Vi arbejder med håndkraft her. Hvad skulle vi ellers gøre? Kunne du forestille dig at køre rundt med en traktor her? Eller trække rundt med en hest?« spurgte Benjamin Duclaux mig engang nærmest aggressivt for at forklare vilkårene for at dyrke vin i Côte-Rôtie, et af de helt klassiske vinområder i Frankrig og i verden. Jeg har smagt på en del aktuelle vine på min seneste rejse til Rhône og smager også et par håndfulde fra de danske hylder. Læs artiklen og testen her.

Topgastronomi i Tivoli

Tivoli har succes med såkaldte pop op-restauranter, og i juli måned kommer Lafleur fra Frankfurt og præsenterer bl.a. sin store veganermenu.

»Vores menu afspejler sæsonen og kombineres med store tyske vine fra vores berømte vinkælder. Menuen er karakteriseret ved de kraftige og aromatiske saucer og smagsindtryk, som er retternes sjæl – frugtige, urteagtige, intense, kraftige. Det er kort sagt den samlede Lafleur-oplevelse og hele holdet, vi har med til Tivoli. Den eneste forskel er, at Frankfurt er skiftet ud med smukke Tivoli,« lover kokken.

I podcasten smager Palle Weis og jeg på vine fra Côte-Rôtie, som er pebrede i mere end én forstand. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

