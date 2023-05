Til bords med Lillelund 19.05.2023

Ja, det er meget langt, men lyt alligevel; det er ret hyggeligt og parisisk at høre ham fortælle. Han er englænder (og det er han stadig), og han fik idéen til Willi’s under en række vinbesøg i Sydfrankrig i 80’erne. Dengang var Rhône-vine all the rage, men vinbarer var der sandt at sige ikke mange af, heller ikke i Paris, og dem, der var, udskænkede mest billig beaujolais.

Han løftede niveauet, og han er der endnu.

Hvis jeg var hans ansatte, havde jeg dog for længst sagt op. Da vi var der, kom han lettere distant ind i lokalet og begyndte unødvendigt at flytte rundt på ting og sager.

Han gik så efter brød (hvad yngstemanden kunne have gjort), kom tilbage, gik ud igen og rodede lidt med sin cykel for så at komme ind bag baren, hvor han fortsatte med unødvendigt at flytte rundt på glas og andet.