Til bords med Lillelund 12.05.2023

»Og du fik et glas syrah, ikke?« Jeg protesterede instinktivt: »Nej, mourvèdre ...« hvortil han replicerede, »nå, men det er også det samme, ikke.«

Jeg svarede benægtende, men han mente, at det i hvert fald smagte ens, hvorefter han kastede sig over dagens store udfordring, at gange tre med syv, for vi havde drukket tre glas i alt til en stykpris på syv euro.

En ægte hipster-sommelier.

Andre har skrevet om det. Stuart Piggot, som jeg ikke sætter stor pris på hverken som menneske eller som skribent fra det dybt kommercielle jamessuckling.com, har skrevet en virkelig ondskabsfuld serie med titlen ”The Rise of The Hipster Sommelier”, som man skulle tage at læse, hvis man overhovedet kan.

Han skrev den i 2016, men fem år før, i 2011, skrev jeg selv en lille blog om naturvindyrkerne, som jeg kaldte ”Æblemostreglementet”; den blev folk så sure over, at de her 12 år efter stadig frådende fejlciterer den på Facebook. Jeg skrev bl.a.:

»Man skal se dem for sig, kutteklædte og krumbøjede, skelende til alle sider, mens de sætter sig til bords. De er brødre og søstre i ånden, forsamlede om noget fælles, men som alle kultmennesker er de også forenede i hadet til de andre. Og de andre er i dette tilfælde folk, der drikker almindelig vin, for vi taler om dyrkelsen af naturvin.«

Hvis man gerne vil huskes, så skal man bare træde folk over tæerne. Det lykkedes dengang, og siden er jeg utallige gange blevet ringet op om interview til diverse enqueter, fordi det er rygtedes ude i byen, at jeg er ham, der ikke kan lide naturvin.

Det er nu ikke rigtigt, det er noget andet, jeg ikke kan lide. Inkompetence, f.eks. Og dårlig vin.