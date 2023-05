Til bords med Lillelund 5.05.2023

Tilbage står, at Adam Prices opslag gav genlyd flere steder på internettet. På Heartbeats undrede Thomas Balslev sig da også over Prices udfald:

»Proportionerne er lidt underlige her. Man går jo heller ikke ind på Circle K og laver en scene over deres pølsehorn, eller hvad?«

På Instagram fik den ellers så populære Price med grovfilen af nogle af hans frapperende 41.000 følgere. Også fordi han fik nævnt billetprisen på over 17.000 kr., og at han forgæves havde forsøgt at blive opgraderet til en bedre klasse ved hjælp af sine bonuspoint.

Privilegieblindheden virker lidt voldsom her, og det næste bliver vel brok over fugleinfluenzaens indvirkning på foie gras-produktionen.

Så er det nok nemmere bare at se det i øjnene: at rejse er ikke at leve, at rejse med fly er at dø lidt, og det er ikke den lille død, som franskmændene taler om, det er selveste manden med leen, der gemmer sig i hver en krøllet foliebakke med såkaldt mad. Bl.a. jo fordi flymad kan minde om plejehjemsmad, en selvstændig tragedie.

Lev med det. Det gør jeg. Og er taknemmelig, hvis jeg når frem til Paris, hvor jeg skal spise på en masse gode bistroer.