Til bords med Lillelund 28.04.2023

De jævne Rhône-vine er uretfærdigt oversete

Ugens vin. Tiden vil have bourgogne, og folk er tilsyneladende parate til at betale. Der må være penge blandt folk! Skulle der imidlertid være enkelt nervesvækkede flekslånere derude, vil jeg anbefale at kigge nærmere på de solide og søstærke vine fra f.eks. Cairanne. Jeg smager i denne uge på dem og vinene fra nabokommunen Rasteau. Læs testen her.

Stenbiderrogn i rå mængder

En ihærdig fiskehandler bombarderer mig lige nu med mails, fordi jeg i sin tid besværede mig over prisen på stenbiderrogn. Nu er den faldet og faldet og nået derned, hvor der kan fortæres rogn i rå mængder. I Aarhus og alle andre steder i Danmark. Spis, spis, for snart er den væk igen.

I podcasten smager vi på Rhône-vine og taler om lammesteg. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.