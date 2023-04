Til bords med Lillelund 21.04.2023

Jeg foretrækker at spise alene, knust eller ej.

Da jeg for nylig spiste i Horsens, blev jeg pludselig efterladt alene ved bordet, men det gjorde ikke noget – bortset fra at jeg blev lidt bekymret for min ven, der havde spist med mig.

En utrolig venlig familie syntes, det var synd for mig, jeg kunne da bare komme over til dem. Så megen venlighed, det er rørende. Og den er spildt på mig.

Indrømmet, den finske mand irriterede mig lidt, og han begyndte også at kommentere vine. Han foreslog det ikke, men han ville helt klart gerne gøre mig selskab. Vi var begge til vinmesse, vi var begge alene, så hvorfor ikke? Svært at forklare, men altså bare fordi. Fordi jeg elsker at spise alene.

Forholdsvis udhvilet var jeg klar til messen næste dag klokken ni. Jeg var i gang fra morgenstunden, men havde kun nået at smage to vine, da det rungede bag mig: »HELLO!« Den finske mand. Jeg nikkede, smilede høfligt – og skyndte mig videre.

Og hjemturen? Tak for omsorgen. Det så godt ud i lang tid, men da vi havde fået os sat i flyet, meddelte kaptajnen, at flyvelederne i Paris strejkede, hvorfor vi blev halvanden time forsinket, missede det sidste fly fra Paris til København og måtte overnatte på lufthavnshotel for først at komme hjem langfredag. Så da jeg endelig kom hjem, var mit behov for at være alene ikke blevet mindre.