Til bords med Lillelund 24.03.2023

I 1917 søgte nogle aarhusianere dispensation til salg af varme pølser på gaden, men de fik at vide, at det »ville være et kedeligt syn at se folk stå på gaden og spise pølser«.

Til sidst lykkedes det. Den 17. januar 1921 kunne Svendsen Stevns præsentere de første vogne i København. Dengang kostede pølserne 25 øre og brødet 5 øre, men en arbejdsmand i hovedstaden tjente også kun 2 kr. i timen.

Det er længe siden, men min korte, intense genopdagelsesrejse lærte mig først og fremmest én ting om pølsevogne: Her bydes på andet end varme pølser. Man får også varme ord, menneskelig varme. Og hold nu fast: Folk er høflige – alle folk, i hvert fald om dagen. Man siger goddag og farvel, tak for mad, og stamkunderne sludrer.

Her hersker en hel anden stemning end på shawarmabarer og pizzeriaer, og man skal ikke have været forbi mange gange, før man mærker, at den lokale pølsevogn også fungerer som et varmt sted for ensomme mennesker; hurra for, at pølsevognen findes.

Og så er pølserne for resten blevet meget bedre, end de var dengang, jeg sidst spiste dem, og der er langt flere muligheder end bare sennep og ketchup. De fleste byder f.eks. på en glimrende vildsvinepølse, som absolut er værd at spise.