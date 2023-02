Til bords med Lillelund 03.03.2023

Jeg ved det ikke, for jeg













Det roder på Komfur

Ugens restaurant. Komfur er en populær restaurant i Aarhus – og billig, tilsyneladende. Men mange retter udløser tillæg, og det kan hurtigt løbe op. Billigt eller ej, under alle omstændigheder er det en amatøristisk forestilling, som jeg vil anbefale, at man springer over. Læs min anmeldelse her.





Kongernes vin, vinenes konge

Ugens vin. Navnet nebbiolo. Læs den store test her.

Stol ikke på Early Bird

For tiden kører et foretagende kaldet Early Bird et særtilbud på et besøg på restaurant Dauphine. De kaldet det en anmelderfavorit og gengiver, at den har fået fem stjerner i Jyllands-Posten. Det kan jeg ikke genkende. Faktisk gav jeg den to stjerner så sent som i oktober sidste år - under overskriften ”Amatørteater”. Jeg kan i arkivet se, at JP Aarhus har givet fem stjerner i 2004 (!) og seks stjerner i 2009, og selv om jeg ikke kan gennemskue juraen i det, så kan enhver vist se pointen: Early Birds sandhedskærlighed kan ligge på et lille sted, så pas på.