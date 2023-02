Til bords med Lillelund 24.02.2023

Grenache er en bassemand

Ugens vin. Jeg elsker grenache, jeg indrømmer det gerne. Den kan antage forskellige former – den kan være jordbæragtig, let og elegant, og den kan være lidt af en bassemand, alkoholrig og varm. Men varmen er et problem for den ofte højtydende druesort, og vinbønderne tackler udfordringen forskelligt. Læs den store test af ni vine her.

Bliv hjemme, bag selv

Apropos Facebook og sociale medier, så er bageren Anders Lorenz fra bageriet Alice gået på Instagram med et nødskrig, som gengives i BT. »Vores ansatte er blevet talt grimt til og råbt af flere gange om dagen af voksne mennesker, der gerne vil have kage. Det er noget, man bliver nedbrudt af,« skriver han i opslaget.

Idet vi minder om, at der er krig i Europa, kan det oplyses, at optøjerne på Amager skyldtes udsolgte fastelavnsboller. Hvad med at bage dem selv?

Imens man bager, kan man lytte til ugens podcast, hvor Palle Weis og jeg endelig er nået til grenache, som vi nyder i fulde drag. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.