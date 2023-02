Til bords med Lillelund 17.02.2023

Vi drikker Jupiters blod

Ugens vin. Sangiovese er en druesort, man forbinder med Italien – med god grund. Navnet betyder Jupiters blod, og det lyder jo dramatisk, men smager som regel ret fredsommeligt. Og meget italiensk.

Jeg har faktisk skullet anstrenge mig lidt for at finde eksempler fra andre lande, selv om den da findes i USA, Australien og Argentina. I Italien er den suverænt den mest plantede, og der er både godt og skidt imellem. Læs testen her.





Kokken og dæmonerne

Lige nu vil jeg anbefale at se ”Roadrunner”, dokumentaren om Anthony Bourdain, den berømte kok, der begik selvmord, selvom den muligvis er old news. Den ligger p.t. på Netflix.

»Egentlig ville jeg ikke have det job. Der var noget forkert ved stemningen, syntes jeg. De var mest interesserede i mit franske navn. Men min kone, Nancy, sagde, at hun var sulten, og at vi da lige kunne tage et måltid mad, og jeg fik en bøf og et par flasker gigondas, og jeg begyndte at forstå, at her hørte jeg til,« sagde han til mig om jobbet som chefkok på Brasserie Les Halle, da jeg interviewede ham i New York tilbage i 2007.

Det var tider, og han var en sympatisk mand, men de indre dæmoner endte med at få magten over den tidligere narkoman. Dokumentaren er rørende.

Lyt også til ugens podcast, hvor Palle Weis og jeg drikker sangiovese til den store guldmedalje. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.