Til bords med Lillelund 10.02.2023

En helt glemt drue

Ugens vin. Nogle vine har det med at gå i glemmebogen, og muscadet er helt, helt glemt. Af alle – eller næsten alle – for Morten Bundgaard husker den og minder os om dens kvaliteter.

Vinen har sit hovedkvarter omkring byen Nantes i Loiredalen, og den er værd at kigge nærmere på – ikke mindst, når foråret kommer og kalder på sprøde vine. Læs stortesten af hele 21 vine her.

Mohammed Salah rykker til Aarhus

I mit allerførste weekendbrev skrev jeg om Salahs sandwich. Det er ikke så længe siden, men det føles som en anden tid.

Dengang var Liverpool FC på vej i en af flere finaler med den rigtige Salah i front, og da var det oplagt at opsøge navnebroderens sandwichbar på Frederiksberg, hvor han fortalte, at det engang ikke var så sjovt at hedde Muhammed Salah, men at det nu var en kæmpefordel.

Nu kan man smage hans signatursandwich, Pulled Beef Sandwich, i Aarhus hos Papillon i Østergade – og Salah vender således triumferende tilbage, for han er vokset op i Gellerup. Jeg vil anbefale et besøg.

Man bør under alle omstændigheder have mad i munden, når man lytter til ugens podcast, hvor Palle Weis og jeg drikker vin og – endelig, endelig – får lov at teste vin til den ribeye, vi har talt om, nærmest siden podcasten begyndte for snart 150 afsnit siden. Lyt til ”Hvad drikker Lillelund?” her.

God weekend.