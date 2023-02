Til bords med Lillelund 3.02.2023

Det var et sted, hvor pæne mennesker handlede, og at handle dér bidrog til at vedligeholde ens kulturelle kapital. Man kunne synge om Irma. Og digte.

Dengang. Men sådan har det ikke rigtigt været længe.

Irma var ikke bare en butik, det var et sted. Mest i Storkøbenhavn, selv om der blev gjort forskellige forgæves forsøg på at eksportere idéen. Det slog aldrig an.

Personalet var høfligere, mere omhyggeligt, og der var altid renere i Irma end i andre butikker. Og altid dyrere.

Det var en klub for alle dem, der glædede sig over, at det var Irma, der af sig selv stoppede salget af Colgate Total, fordi tandpastaen indeholdt triclosan, der var kommet på EU’s liste over skadelige kemiske stoffer. Også selv om vi ikke nødvendigvis ved, hvad triclosan er, ved vi, at det er noget snavs.