Til bords med Lillelund 27.01.2023

»Det har været en hård, intens proces med træningen i køkkenet, og jeg havde da naturligvis håbet på at komme på podiet, men jeg er naturligvis meget stolt over at kunne kalde mig verdens bedste kok,« siger den danske vinder og fortsætter:

»Det har været sjovt at være med til denne prestigefyldte konkurrence og en stor udfordring at lave mad i en hal, der er fyldt med flag, jubelbrøl og skrigende tilskuere – nærmest som var det en håndboldkamp. Men det bliver nu også godt at komme hjem til mit køkken på Søllerød Kro.«

Ja. Nu er vi nogen, der glæder os til at få ham tilbage bag gryderne på Kroen, som Søllerød Kro kaldes blandt venner.