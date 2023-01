Til bords med Lillelund 06.01.2023

Kantonesisk cool på Kongens Nytorv endte i hat og briller

Ugens restaurant. Kinamad i Danmark er ofte at beklage noget med en chinabox fra grillen, men den australske kok Will King-Smith, som har boet i Danmark siden 2010, vil gøre noget ved det og har åbnet et kantonesisk spisested på Kongens Nytorv i København – lige bag restaurant Esmée. Det er et cool sted med international stemning, men som så ofte kniber det med at bevare det kølige overblik på de cool steder – og det er synd, for maden kan bestemt noget. Læs min anmeldelse af Goldfinch her.