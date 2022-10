Til bords med Lillelund 28.10.2022

Det handler om rigelighed. Vi spiser også næsten sådan i dag, julemaden er en skæbne. At være døden nær, om ikke af snapse, så af forædthed, er for de fleste danskere en bekendt fornemmelse, for sådan er julen, fed, fed og frem for alt så rigelig i mængde, at mange får nok allerede midt i december.

Vi vil på mad- og vinsiderne også komme omkring et par eksempler på genren, uden at det vil udvikle sig til »fylderier og natlige svirregilder«, som en pietistisk præst forarget skrev.

Mindre kan gøre det, men den danske frokost lever og har det godt. Trods krisen.