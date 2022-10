Til bords med Lillelund 14.10.2022

Så der holdt vi og var meget kede af det. Der er heldigvis mange venlige mennesker i Maribo, så bilen fik strøm, og nu gælder det altså Beaune.

Vi når da en frokost på La Dilettante, men ellers skal Beaune denne gang mere være udgangspunkt for ture til Beaujolais og Jura, to vinområder, der har vinden i ryggen. Jeg har ikke lige en Voxmeter-måling ved hånden, men jeg tror, at flere og flere får øjnene op for kvaliteten der.