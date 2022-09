Til bords med Lillelund 23.09.2022

Lumskebugten efter Lauterbach

Ugens restaurant. Engang var det en gammel sømandsknejpe, nu er restaurant Lumskebugten genbo til en af Danmarks mest berømte adresser, nemlig Mærsk på Esplanaden ved Toldboden i København. Man forbinder i dag stedet mindre med sømænd og mere med Erwing Lauterbach, kokkelegenden, som har været her de seneste 10 år. Nu er han gået af, og Andreas Møller er kommet hjem fra Paris for at tage over. Jeg testede frokosten, læs resultatet her.

Spanien smager ikke længere af vanilje

Ugens vin. Der sker virkelig noget i det nordvestlige Spanien. Ikke mindst i Bierzo, hvor der produceres ranke, saftige, kølige vine, der på mange måder taler til tidens smag. Der er tilmed virkelig gode køb at gøre i prisklassen under en hund. Læs hele testen her.

Ny fiskebistro i Aarhus Ø

Lige nu sker der noget i Aarhus Ø, og det er godt, for det kan være svært at få en taxa væk derfra – er min erfaring. Nu er der åbnet en ny fiskebistro ved navn Halibut, og den kan måske være med til at skabe mere trafik i området. Der ligger en del andre gode steder, så en gastronomisk safari i det nye kvarter kan anbefales.

Lyt også til ugens podcast ”Hvad drikker Lillelund?”, hvor netop Bierzo-vinene er ugens emne.

God weekend.