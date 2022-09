Til bords med Lillelund 09.09.2022

1992 var et stort år, men er længe siden

Ugens restaurant. 1992 var et stort år for mig personligt. Danmark vandt europamesterskabet i fodbold, og jeg skrålede så meget, at jeg må have haft betydning for resultatet; anderledes kan jeg ikke se det. Få måneder senere kom min førstefødte søn til verden, vist så, et stort år.

Jeg skænkede det derfor ikke en tanke, at der samme år åbnede en fransk bistro ved navn L’Education Nationale i Pisserenden i det indre København. Den skulle kurtisere frankofile gæster, og dem er der ikke blevet færre af. Til gengæld er der blevet flere om buddet på bistroscenen. Om stedet holder kadencen her 30 år efter? Min knap så begejstrede anmeldelse kan læses her.