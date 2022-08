Til bords med Lillelund 19.08.2022

Ofte bliver man sat et sted ved siden af resterne af noget andet. Det kunne være en stor brunch f.eks., noget rigtig snasket noget med alt fra marmelade til chilidressing og pølserester. Kaffekopperne er stakket op, juiceglassene det samme, alt er i princippet klar til afrydning.

Og så står det der.

Efterhånden bliver netop dette bord brugt som en slags afsætningsstation, så man sidder ved siden af en losseplads.

Man ser tjenere passere uden at se noget. Tænker, at de da af sig selv må kunne se, at det er galt fat, at det er en naturlig reaktion at rydde et bord op, hvis man er tjener, men det er det altså ikke.

Uhrup fortsætter:

»Vi sad 20-25 minutter og forsøgte at få øjenkontakt med tjenerne, der mestrede den helt særlige kunst at gå til og fra de enkelte borde med tunnelsyn eller nedsænket blik og uden at orientere sig omkring. De kunne også af og til lige titte frem af døren og kigge ud som en fugl i et kukur uden reelt at se noget.«